La grande festa di Capodanno a Villafranca di Verona

Il 31 dicembre, Villafranca di Verona si prepara a vivere una serata di festa per l’arrivo del nuovo anno. L’evento offre un’occasione di incontro e condivisione per tutta la comunità, in un’atmosfera conviviale e serena. Un momento importante per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026, in un contesto che valorizza il senso di appartenenza e la tradizione locale.

Villafranca il 31 dicembre si preannuncia una serata speciale, pensata per accogliere il 2026 in un'atmosfera di festa e condivisione. Sotto le mura storiche del borgo, a partire dalle 22 e fino all'una di notte, corso Vittorio Emanuele si trasformerà nel cuore pulsante del Capodanno.

