La grande distribuzione Cresce il peso dei ’giganti’

Negli ultimi anni si osserva una crescente presenza dei grandi supermercati nella grande distribuzione, con un aumento del numero di punti vendita di grandi dimensioni. Questa tendenza sta influenzando le abitudini di acquisto dei consumatori e modificando il panorama commerciale e urbano. Il fenomeno evidenzia come le scelte di consumo e le dinamiche di mercato siano in evoluzione, riflettendo un cambiamento significativo nella distribuzione della spesa quotidiana.

Sotto le cento torri, la mappa della spesa sta cambiando rapidamente e il segnale è ormai evidente: i grandi supermercati stanno proliferando, ridisegnando le abitudini di consumo e stravolgendo anche il traffico cittadino. Negli ultimi mesi la presenza della grande distribuzione organizzata è diventata sempre più capillare, con nuovi insediamenti e strutture rinnovate che confermano una tendenza difficile da ignorare. L’ultimo esempio, in ordine di tempo, è l’inaugurazione del superstore ‘Sì con te’, avvenuta a inizio dicembre in viale Indipendenza. Un’apertura che ha rafforzato ulteriormente il peso dei cosiddetti ‘giganti’ del commercio alimentare in città e che ha acceso i riflettori su un fenomeno già ben radicato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

