La giunta regionale spacca Italia Viva in Campania | Saggese assessore Cesaro pronto a rompere con Renzi

In Campania, la giunta regionale si trova al centro di tensioni politiche tra Italia Viva e altri schieramenti. La possibile nomina di Saggese come assessora ha suscitato divisioni, con alcuni membri pronti a rompere con Renzi. Le fibrillazioni riguardano anche le alleanze in Consiglio e le dinamiche interne, riflettendo un quadro politico complesso e articolato che evidenzia le sfide di un equilibrio fragile tra le forze coinvolte.

Fibrillazioni in area renziana: in Consiglio contro M5s e Pd per le commissioni, al loro interno per la possibile designazione di Saggese come assessora regionale.

Giunta Fico: i tempi si allungano. Il prossimo Consiglio Regionale a metà gennaio 2026. #RegioneCampania #giuntaregionale #ConsiglioRegionaleCampania #centrosinistra #campolargo #RobertoFico #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/giunta-fi - facebook.com facebook

La giunta regionale ha completato la procedura di nomina di Alberto Firenze a direttore generale dell’Asp di #Palermo e di Giorgio Giulio Santonocito a direttore generale del “San Marco”di #Catania. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia #Regio x.com

