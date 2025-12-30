La Germania archivia il caso contro Alisher Usmanov per violazione di sanzioni
La procura di Monaco ha annunciato l'archiviazione del caso contro Alisher Usmanov, riguardante presunte violazioni delle sanzioni europee del 2022 legate all'invasione russa in Ucraina. L'inchiesta era stata avviata per verificare eventuali infrazioni della normativa tedesca sul commercio estero. La decisione conclude così l'iter giudiziario avviato nei confronti dell'imprenditore uzbeko.
La procura di Monaco ha annunciato oggi un accordo per l'archiviazione dell'inchiesta avviata nei confronti dell'imprenditore di origine uzbeka Alisher Usmanov per presunte violazioni della normativa tedesca sul commercio estero, in relazione alle sanzioni europee introdotte nel 2022 a seguito dell'invasione russa in Ucraina. L'indagine riguardava due ipotesi di violazione: presunti pagamenti, effettuati tramite società estere, per servizi di sicurezza relativi a un immobile a Rottach-Egern, in Baviera, tra aprile e settembre 2022, e la mancata dichiarazione di beni all'Ufficio federale per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ališer Usmanov ha vinto la causa relativa al motivo principale delle sanzioni contro sua sorella - Studio legale Rechtsanwälte Steinhöfel
Leggi anche: Caso Almasri, il Csm archivia la pratica contro Lo Voi: “Nessuna anomalia nell’iscrizione di Meloni e dei ministri”
La Germania archivia il caso contro Alisher Usmanov per violazione di sanzioni - La procura di Monaco ha annunciato oggi un accordo per l’archiviazione dell’inchiesta avviata nei confronti dell’imprenditore di ... iltempo.it
Caso Almasri: archiviato il procedimento contro Nordio, Piantedosi e Mantovano - Il tribunale dei ministri ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio; dell'Interno, Matteo Piantedosi; e del sottosegretario alla presidenza ... affaritaliani.it
Dall'archivio: "Sessant’anni dall’Accordo di Reclutamento tra la Repubblica Federale Tedesca e la Repubblica di Corea". Nel 1963 venne stipulato un Accordo di Reclutamento, tra la Repubblica Federale Tedesca (Germania Ovest) e la Repubblica di Corea ( - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.