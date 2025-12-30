La Germania archivia il caso contro Alisher Usmanov per violazione di sanzioni

La procura di Monaco ha annunciato l'archiviazione del caso contro Alisher Usmanov, riguardante presunte violazioni delle sanzioni europee del 2022 legate all'invasione russa in Ucraina. L'inchiesta era stata avviata per verificare eventuali infrazioni della normativa tedesca sul commercio estero. La decisione conclude così l'iter giudiziario avviato nei confronti dell'imprenditore uzbeko.

Caso Almasri: archiviato il procedimento contro Nordio, Piantedosi e Mantovano - Il tribunale dei ministri ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio; dell'Interno, Matteo Piantedosi; e del sottosegretario alla presidenza ... affaritaliani.it

Dall'archivio: "Sessant’anni dall’Accordo di Reclutamento tra la Repubblica Federale Tedesca e la Repubblica di Corea". Nel 1963 venne stipulato un Accordo di Reclutamento, tra la Repubblica Federale Tedesca (Germania Ovest) e la Repubblica di Corea ( - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.