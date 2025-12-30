La Gazzetta ammette che Conte ha ragione quasi su tutto | il centro sportivo del Napoli è fermo al tweet di De Laurentiis

Recentemente, La Gazzetta ha riconosciuto che Antonio Conte ha ragione quasi su tutto, evidenziando come il centro sportivo del Napoli sia ancora fermo al semplice tweet di De Laurentiis. Le dichiarazioni dell’ex allenatore continuano a suscitare discussioni, sottolineando la distanza tra le aspettative e la realtà dei progetti sportivi del club. Un tema che rimane al centro dell’attenzione nel panorama calcistico italiano.

Le parole di Conte fanno ancora rumore. Oggi tutti i quotidiani le riprendono. Conte, come sappiamo, nel post-partita ha detto: «È un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti. per tanti motivi. Oggi Juventus, Milan e Inter, per struttura, per seconde squadre, per valore patrimoniale sono diverse da tutti. Non puoi mettere le testa sotto la sabbia e pensare che le differenze non esistano, poi ti metti sotto e con il lavoro cerchi di colmare le distanze». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Gazzetta ammette che Conte “ha ragione quasi su tutto”: il centro sportivo del Napoli è fermo al tweet di De Laurentiis Leggi anche: Conte ha reagito così all’ultimo tweet di De Laurentiis su X: quando ha letto quelle parole… Il retroscena Leggi anche: Napoli, futuro Conte: il tweet di De Laurentiis e l'incontro azzurro: «Antonio è la nostra garanzia» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La Gazzetta ammette che Conte “ha ragione quasi su tutto”: il centro sportivo del Napoli è fermo al tweet di De Laurentiis; Ha imposto un esame di coscienza allo spogliatoio. La genesi della vittoria a Riad: il retroscena. La Gazzetta ammette che Conte “ha ragione quasi su tutto”: il centro sportivo del Napoli è fermo al tweet di De Laurentiis - negli ultimi dieci anni il Napoli è la terza ita­liana ad essere cre­sciuta di più – +178% – die­tro Inter (+330%) e Milan (+232%). ilnapolista.it

Il bilancio di Conte: "Napoli, un 2025 bellissimo. Hojlund ha margini di miglioramento incredibili" - Il tecnico fa un bilancio sull'anno solare dopo la vittoria di Cremona: "Con scudetto e Supercoppa un 2025 bellissimo: "Ogni volta che vince qualcuna che non sia tra Inter, Juve e Milan, vuol dire che ... msn.com

Conte: "È passata la squadra che ha meritato di più. Il turnover? Obbligato" - Anche questa è andata, seppur a fatica: il Napoli ha battuto ai rigori il Cagliari e si è qualificato per i quarti di coppa Italia. gazzetta.it

Il numero dieci della #Juventus ammette che le urla di #Spalletti servono a spingerlo ogni partita. #Yildiz sente di essere un giocatore importante per la #Juve e ha il carattere per sopportare la pressione. Un legame forte tra #Yildiz e il mister per portar - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.