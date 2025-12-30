La galassia che attacca toghe e intelligence | la mappa di tutti gli odiatori pro Pal

Una panoramica sulla rete di attacchi online contro le toghe e le istituzioni di intelligence, con un focus sulla figura di Mohammad Hannoun, arrestato in Italia come presunto rappresentante di Hamas. Mentre la maggioranza dei cittadini condanna l’arresto, altri esprimono solidarietà, evidenziando divisioni e complessità nel panorama politico e sociale italiano. Questa analisi traccia la mappa degli attori coinvolti e delle reazioni suscitate.

Mohammad Hannoun è stato arrestato con l’accusa di essere il volto della cupola di Hamas in Italia. Ma se la maggior parte dei cittadini sono indignati, la maggioranza ne prende le distanze e la sinistra resta in silenzio, c’è chi esprime solidarietà e vicinanza al giordano arrestato con altri suoi 8 collaboratori. Tra loro l’immancabile Davide Piccardo, autore e gestore del sito “La Luce” che posta una foto con Hannoun fatta con l’Ia: “Siccome non avevo una bella foto con Mohammed Hannoun me ne sono fatta fare una dall'AI. Nel 1994 se non sbaglio, quando avevo 12 anni, mio padre mi lasciò a Genova con alcuni fratelli tra i quali Hannoun, perché doveva andare a fare qualcosa che non ricordo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

