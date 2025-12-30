La fuga dalla comunità il salto sulla strada l’impatto con l’auto | così Angelika Hutter è stata investita a Ronco all’Adige

Angelika Hutter, originariamente ospite della comunità di recupero Casa Don Girelli a Ronco all’Adige, è stata coinvolta in un incidente stradale dopo aver lasciato la struttura. L’episodio si è verificato in provincia di Verona, dove l’impatto con un’auto ha causato conseguenze ancora in fase di valutazione.

Prima di essere investita da un’auto, Angelika Hutter era scappata dalla comunità di recupero dove era ospitata, la Casa “Don Girelli” di Ronco all’Adige, in provincia di Verona. Lo ha confermato all’ Ansa Giuseppe Ferro, direttore dell’istituto. «La nostra è una struttura sanitaria: cura le persone, non le “contiene”. Durante la pausa pomeridiana, Angelica è entrata dentro una siepe e ha scavalcato la recinzione. Noi abbiamo avvertito il Tribunale di Sorveglianza e i Carabinieri, poi abbiamo saputo dell’incidente», ha spiegato Ferro. L’omicidio stradale nel 2023. Hutter vive nella comunità veronese dal marzo 2024. 🔗 Leggi su Open.online

