Con la conclusione del Giubileo, si apre una nuova fase dedicata alla cura e alla rinascita. Anche se l’Anno Santo si conclude, il messaggio di speranza rimane vivo, invitandoci a coltivare quotidianamente la fiducia nel futuro. È il momento di trasformare gli ideali in azioni concrete, continuando a seminare speranza e attenzione nel nostro cammino, oltre i confini del tempo sacro.

"Il Giubileo si chiude, ma non si chiudono le porte della Speranza. Anzi, l’Anno Santo è stato un anno di semina della speranza. Ora inizia il tempo della cura e del lavoro perseverante. Siamo pellegrini che non si fermano con la conclusione del Giubileo. Le misericordie del Signore non sono finite, il cammino dei pellegrini di speranza continua". Con queste parole il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, si è rivolto ai numerosi fedeli presenti in Duomo domenica 28 dicembre alla messa di chiusura dell’anno giubilare. Intitolato ’Pellegrini di speranza’, il Giubileo si era aperto in diocesi il 29 dicembre 2024 con una celebrazione analoga, presieduta dal vescovo, che era partita dalla basilica di San Mercuriale ed era poi giunta in processione in Cattedrale con la partecipazione di tanti fedeli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La fine del Giubileo: "Inizia il tempo della cura"

