La fiamma olimpica illumina Lecce | protagonisti del palco mister Fefè De Giorgi e la parola pace

A Lecce, la fiamma olimpica si accende, accompagnata dalle melodie della Notte della Taranta e dalla voce di Kalinifta. Sul palco, protagonisti il mister Fefè De Giorgi e il tema della pace, simbolo universale di unità e speranza. L’evento sottolinea il valore dello sport come strumento di dialogo e armonia tra le nazioni, in vista dei prossimi Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

LECCE – Le note di Kalinifta, la celebre canzone in griko intonata dall'Orchestra della Notte della taranta, hanno accompagnato l'attesa della più nota torcia del mondo: quella olimpica che brucerà anche in occasione dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. La 23esima tappa del tour - partito.

La fiamma olimpica illumina Lecce: protagonisti del palco mister Fefè De Giorgi e la parola “pace” - Il mister della nazionale maschile di pallavolo il teodoforo scelto per la tappa leccese che si è conclusa in serata, dopo la staffetta partita da Nardò, attraversando Gallipoli, Presicce- lecceprima.it

La Fiamma Olimpica arriva a Lecce, tutte le modifiche della circolazione - Per consentire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, saranno adottati provvedimenti temporanei alla circolazione e alla sosta ... leccenews24.it

Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica arriva in Salento. Da Taranto prosegue fino a Lecce, città del Barocco Segui tutte le tappe su Rainews.it #Torcia #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 #Puglia - facebook.com facebook

A Capodanno #Foggia accoglie la fiamma olimpica, 34 tedofori tra cui Gigi Samele - IL PERCORSO x.com

