La fiaccolata di fine 2025 Un fiume di 2.500 luci sulla Via del Sacro Monte

A fine 2025, la tradizionale fiaccolata lungo la Via delle Cappelle del Sacro Monte ha visto la partecipazione di oltre 2.500 persone. Una processione silenziosa e suggestiva, caratterizzata da un fiume di luci che ha attraversato il percorso, simbolo di un momento di riflessione e di condivisione alla fine dell’anno. Un evento che rinnova l’importanza del sito e delle sue tradizioni nel contesto locale.

Oltre 2.500 persone hanno partecipato alla tradizionale fiaccolata di fine anno lungo la Via delle Cappelle del Sacro Monte. Suggestiva l'immagine del fiume di luci che saliva illuminando la Via Sacra e che hanno trovato, una volta raggiunta la terrazza che si affaccia sulla città, gli Alpini che distribuivano panettone, pandoro, the e vin brulè. Il tutto è stato allietato dalla musica natalizia suonata dai ragazzi della Banda di Comerio in uno splendido scenario notturno. Anche l'edizione 2025 viene archiviata con un grande successo, grazie anche all'organizzazione del collegamento con i mezzi pubblici alla Prima Cappella per evitare l'assedio delle auto.

