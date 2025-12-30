“La febbre del sabato sera“ scalda il teatro Fraschini.

Il teatro Fraschini di Pavia si prepara a ospitare lo spettacolo

PAVIA Il 2025 del teatro Fraschini si chiude con " La febbre del sabato sera ". Il musical, prodotto da Compagnia della Rancia su licenza di Broadway Licensing, va in scena alle 21,30 di domani e poi ancora alle 18 del primo giorno dell’anno. Diretto da Mauro Simone, è ispirato al film ParamountRSO del 1977 e alla storia di Nik Cohn che esplorava le nuove tendenze della vita notturna e della scena disco, e successivamente adattato per il palcoscenico da Robert Stigwood in collaborazione con Bill Oakes (North American version scritta da Sean Cercone e David Abbinanti), con la coinvolgente colonna sonora dei Bee Gees e arrangiamenti e orchestrazioni di David Abbinanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

