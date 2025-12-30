La donna morta a Milano in via Paruta aveva 25-30 anni | diffuse alcune foto per identificarla Nessun documento

Una donna di età compresa tra 25 e 30 anni è stata trovata senza vita in un cortile di via Paruta, nella periferia nord di Milano. La scena si presenta con la donna semi svestita e segni sul collo, tra le zone di Gorla e via Padova. Sono state diffuse alcune foto per l'identificazione, poiché non sono stati rinvenuti documenti. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Trovata morta in un cortile di via Paruta, periferia Nord di Milano: semi svestita, con segni sul collo, nella zona tra Gorla e via Padova. Aveva capelli scuri, scarpe da ginnastica e un giubbotto.

