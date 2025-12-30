La dolente sfida di Tom Kettle contro il crimine
LA RECENSIONE. All’apparenza «Ai tempi del vecchio Dio» di Sebastian Barry, nella bella traduzione proposta da Anna Rusconi, potrebbe apparire come un solido e affascinante hard boiled con tanto di poliziotti giovani e inesperti e un protagonista, Tom Kettle, sergente della polizia irlandese in pensione che non sembra però aver fatto il suo tempo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Polizia e Confindustria, alleanza contro il crimine informatico
Leggi anche: Tunisia, protesta contro il governo dopo l’arresto di tre attivisti: “L’opposizione non è un crimine”
La dolente sfida di Tom Kettle contro il crimine.
La dolente sfida di Tom Kettle contro il crimine - All’apparenza «Ai tempi del vecchio Dio» di Sebastian Barry, nella bella traduzione proposta da Anna Rusconi, potrebbe apparire come un solido e affascinante hard boiled con tanto di po ... ecodibergamo.it
Notizie di Tom Kettle - All’apparenza «Ai tempi del vecchio Dio» di Sebastian Barry, nella bella traduzione proposta da Anna Rusconi, potrebbe apparire come un solido e affascinante hard boiled con tanto di ... ecodibergamo.it
#FRATTAMAGGIORE La gente sfida la serata fredda ed affolla corso Durante confermando la citta' guidata dal Sindaco Marco Antonio Del Prete la perla della provincia napoletana. #NANOTV - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.