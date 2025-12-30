LA RECENSIONE. All’apparenza «Ai tempi del vecchio Dio» di Sebastian Barry, nella bella traduzione proposta da Anna Rusconi, potrebbe apparire come un solido e affascinante hard boiled con tanto di poliziotti giovani e inesperti e un protagonista, Tom Kettle, sergente della polizia irlandese in pensione che non sembra però aver fatto il suo tempo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La dolente sfida di Tom Kettle contro il crimine

