La difficile scelta Nathan Catherine e un Natale negato

Nel clima freddo di fine dicembre, Nathan e Catherine affrontano una difficile scelta legata al Natale e al tempo da dedicare ai loro figli. In questa stagione, fatta di attese e ricordi, si confrontano con le sfide quotidiane che mettono alla prova i legami familiari. La loro storia riflette le tensioni e le speranze di molte famiglie che, in momenti speciali, cercano di trovare un equilibrio tra desideri e realtà.

Roms, 30 dicembre 2025 – Nathan e Catherine hanno trascorso il Natale contando le ore a disposizione per stare con i loro figli. Nel caso della famiglia del bosco di Palmoli, è mancata una presa di coscienza fondamentale. Quando separi un bambino dai suoi genitori dovresti porti una sola domanda, prima di tutte le altre: gli sto dando di più o gli sto togliendo qualcosa che non potrà essere restituito? Perché una scelta fuori dagli schemi può funzionare solo se esistono dialogo, supervisione, accompagnamento. Se chi tutela l'infanzia lavora con la famiglia e non soltanto sulla famiglia. Ed è qui che qualcosa si è spezzato.

“Come ho trovato mia figlia” Catherine parla di come vivono i figli ora e la sua maggior preoccupazione - La loro lotta per il ricongiungimento familiare in un contesto di dolore e speranza. bigodino.it

Cosa facevano Nathan e Catherine prima di vivere nel bosco con i figli. Il lavoro, Bali e l’incidente spartiacque - Nel fitto dei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, una vicenda ha scosso l’Italia intera e i modi canonici di pensare la vita familiare. quotidiano.net

