La denuncia di Fulvia | La mia Anthea morta per il caldo a bordo di una nave dalla Sardegna

Fulvia Ioppolo, istruttrice cinofila, condivide la sua esperienza riguardo alla tragica morte della cagnolina Anthea durante un viaggio in nave dalla Sardegna a Civitavecchia. La perdita è avvenuta a causa di un’iper ventilazione severa causata dalle elevate temperature a bordo. Questo episodio evidenzia le criticità legate al trasporto degli animali in condizioni climatiche estreme e la necessità di maggiori attenzione e tutela.

