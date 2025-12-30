La denuncia di Fulvia | La mia Anthea morta per il caldo a bordo di una nave dalla Sardegna
Fulvia Ioppolo, istruttrice cinofila, condivide la sua esperienza riguardo alla tragica morte della cagnolina Anthea durante un viaggio in nave dalla Sardegna a Civitavecchia. La perdita è avvenuta a causa di un’iper ventilazione severa causata dalle elevate temperature a bordo. Questo episodio evidenzia le criticità legate al trasporto degli animali in condizioni climatiche estreme e la necessità di maggiori attenzione e tutela.
Fulvia Ioppolo, istruttrice cinofila e formatrice in Interventi Assistiti con gli Animali racconta a Kodami il tragico viaggio a bordo di una nave dalla Sardegna a Civitavecchia in cui ha perso la vita la sua cagnolina Anthea: "E' andata in iper ventilazione severa a causa del caldo insostenibile. La mia è una denuncia perché nessun cane si trovi in questa situazione a causa dell'assenza di un presidio veterinario". 🔗 Leggi su Fanpage.it
