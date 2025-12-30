La denuncia della Cgil | Basta aggressioni ad operatori dei servizi sociali

La Funzione Pubblica Cgil di Sondrio denuncia l’aumento delle aggressioni contro operatori dei servizi sociali, evidenziando un episodio recente negli uffici comunali di palazzo Martinengo, dove un uomo ha minacciato di darsi fuoco. La situazione evidenzia la necessità di interventi per garantire la sicurezza e il rispetto del personale impegnato in un settore essenziale per il sostegno alle persone.

