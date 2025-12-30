La democrazia che non sa dire di no rischia di morire

La democrazia, fondamento delle società moderne, si trova di fronte a una sfida complessa: la difficoltà di esercitare il proprio ruolo di controllo e limite. Quando questa capacità di dire di no viene meno, il sistema rischia di indebolirsi e di perdere equilibrio. È importante riflettere su come preservare i principi democratici, rafforzando la capacità di discernimento e di responsabilità all’interno delle istituzioni e della società.

C'è un paradosso che attraversa il nostro tempo come una crepa silenziosa: la democrazia non è più sotto attacco solo dall'esterno, ma rischia di implodere dall'interno. Non per un colpo di Stato, non per i carri armati nelle piazze, ma per l'uso distorto delle sue stesse libertà. In breve: la democrazia rischia di morire di democrazia. Durante la pandemia da Covid-19 lo abbiamo visto in modo plastico. In nome della libertà individuale, minoranze rumorose hanno contestato non opinioni politiche, ma fatti scientifici: l'esistenza del virus, l'efficacia dei vaccini, la legittimità delle misure sanitarie.

