La decisione del conduttore dopo le accuse di Fabrizio Corona
Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset in seguito alle recenti accuse di Fabrizio Corona. La scelta deriva dall’esigenza di chiarire la propria posizione e di mantenere la trasparenza in un momento di tensione pubblica. La decisione rappresenta un passo importante per tutelare la propria reputazione e garantire un confronto sereno con tutte le parti coinvolte.
A lfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset. La decisione è arrivata dopo la bufera scatenata dalle accuse di Fabrizio Corona. Che ha parlato di un presunto «sistema» per entrare come concorrente o aspirante tale nella casa del Grande Fratello. A comunicare l’autosospensione, «che è già stata comunicata all’azienda», sono stati gli avvocati di Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello. I legali hanno parlato di una «complessa vicenda» che vede il conduttore e giornalista « vittima di gravi e continuate condotte criminose ». Fabrizio Corona fischiato per la fake news sulla morte del Papa X Leggi anche › Fabrizio Corona “Io sono notizia” su Netflix: a gennaio la docuserie che farà senz’altro discutere › Alfonso Signorini si racconta: dall’addio al “Grande Fratello” al matrimonio con Paolo Galimberti L’autosospensione di Alfonso Signorini e le parole degli avvocati. 🔗 Leggi su Iodonna.it
