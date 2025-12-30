La decisione del conduttore dopo le accuse di Fabrizio Corona

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset in seguito alle recenti accuse di Fabrizio Corona. La scelta deriva dall’esigenza di chiarire la propria posizione e di mantenere la trasparenza in un momento di tensione pubblica. La decisione rappresenta un passo importante per tutelare la propria reputazione e garantire un confronto sereno con tutte le parti coinvolte.

Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset. La decisione è arrivata dopo la bufera scatenata dalle accuse di Fabrizio Corona. Che ha parlato di un presunto «sistema» per entrare come concorrente o aspirante tale nella casa del Grande Fratello. A comunicare l'autosospensione, «che è già stata comunicata all'azienda», sono stati gli avvocati di Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello. I legali hanno parlato di una «complessa vicenda» che vede il conduttore e giornalista «vittima di gravi e continuate condotte criminose».

