La Dea racconta il mito di Atalanta, abbandonata dal padre desideroso di un figlio maschio. Salvata da un’orsa mandata da Artemide, Atalanta fu allattata e cresciuta da una famiglia di cacciatori, sviluppando abilità e coraggio. Questa storia, presente nella mitologia greca, evidenzia il suo ruolo di figura forte e indipendente, simbolo di libertà e determinazione.

Racconta il mito greco di Atalanta, abbandonata dal padre che voleva un figlio maschio, fu allattata da un orsa mandata in suo soccorso da Artemide, e poi cresciuta da una famiglia di cacciatori. Divenne così una formidabile cacciatrice, imbattibile nell’arco e nella corsa, rappresentò il prototipo della donna forte indipendente e coraggiosa. Chissà se coloro che a Bergamo hanno pensato di dare questo splendido nome alla squadra che li rappresenta, sapevano di queste sue peculiarità? Sicuramente il nome rispecchia coraggio e ambizione, come il carattere chiuso e indipendente dei bergamaschi. Città meravigliosa Bergamo, soprattutto nella parte cosiddetta alta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

