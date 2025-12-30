La danza internazionale approda a Lucera con il progetto ' Kreo'
L’arte della danza internazionale si presenta a Lucera con il progetto ‘Kreo’. Sabato 17 gennaio 2026, il Cineteatro dell’Opera ospiterà il debutto di questa iniziativa, volta a promuovere la cultura e valorizzare il territorio attraverso performance coreutiche di livello. Un’occasione per gli appassionati di danza di scoprire un progetto innovativo che unisce tradizione e creatività in un contesto culturale di rilievo.
Un appuntamento imperdibile per gli amanti della danza: sabato 17 gennaio 2026 il Cineteatro dell’Opera di Lucera ospita il debutto di ‘Kreo’, un progetto innovativo dedicato alla valorizzazione del territorio e alla divulgazione culturale attraverso l’arte coreutica.‘Kreo’ è un format originale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
