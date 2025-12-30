La danza internazionale approda a Lucera con il progetto ' Kreo'

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arte della danza internazionale si presenta a Lucera con il progetto ‘Kreo’. Sabato 17 gennaio 2026, il Cineteatro dell’Opera ospiterà il debutto di questa iniziativa, volta a promuovere la cultura e valorizzare il territorio attraverso performance coreutiche di livello. Un’occasione per gli appassionati di danza di scoprire un progetto innovativo che unisce tradizione e creatività in un contesto culturale di rilievo.

