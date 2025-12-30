La cussina Forlani al college Sarà nel team di Bridgeport

Anna Forlani, dopo aver conseguito la maturità scientifica e aver guidato la squadra di nuoto del Cus Ferrara, ha deciso di proseguire il suo percorso formativo nel settore sportivo presso il College di Bridgeport. Questa scelta rappresenta un importante passo avanti nel suo sviluppo personale e professionale, offrendo nuove opportunità di crescita e formazione internazionale.

La scorsa estate, dopo aver conseguito la maturità scientifica, Anna Forlani, capitano della squadra di nuoto del Cus Ferrara, ha scelto di intraprendere un nuovo e ambizioso percorso formativo anche in ambito sportivo che la porterà oltreoceano. Anna, qualche giorno fa, è infatti partita per gli Stati Uniti, dove studierà presso la University of Bridgeport, entrando ufficialmente a far parte della UB Swimming grazie al suo solido curriculum natatorio. Un traguardo che rappresenta non solo una importante opportunità personale, ma anche una chiara testimonianza del valore del lavoro svolto all'interno del Cus Ferrara Nuoto.

