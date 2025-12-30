La cultura del noi e la grande Bergamo

L’intervista a Franco Cortesi affronta un tema centrale per Bergamo: la forma della città, intesa come elemento che va oltre le appartenenze politiche. La riflessione invita a considerare come la crescita e il sviluppo urbano influenzino la vita quotidiana dei cittadini, sottolineando l’importanza di un approccio realistico e condiviso per il futuro del territorio. Un argomento che coinvolge la comunità e richiede un confronto aperto e sereno.

IL COMMENTO. L’intervista a Franco Cortesi, pubblicata su questo giornale, mette sul tavolo - senza giri di parole - una questione che oggi chiede di essere affrontata con realismo: la forma della città è diventata un tema «prepolitico», perché riguarda la vita concreta del territorio prima ancora delle appartenenze. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La cultura del «noi» e la «grande Bergamo» Leggi anche: ASI Cultura, grande successo per l’omaggio a Pasolini. Cioffi: “Memoria e partecipazione, la cultura è comunità” Leggi anche: “Noi e la grande ambizione”: la recensione del documentario di Andrea Segre Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lab 80, mezzo secolo di emozioni vissute sul grande schermo; In 4 mila a Bergamo per la Babbo Running: Emozione indescrivibile; Beatrice Trussardi: «Per mio padre la moda era cultura. L’arte va portata in mezzo alla gente. Le Mura sono il mio luogo del cuore ma Città Alta oggi è troppo turistica; Oriocenter si è… innamorato: fino al 31 marzo, una grande mostra d’arte contemporanea. La cultura del «noi» e la «grande Bergamo» - Bergamo e la sua provincia dispongono di un capitale territoriale raro: istituzioni solide, imprese sane, un’università aperta al mondo, un volontariato che tiene insieme la comunità. ecodibergamo.it

Bergamo, la musica poetica di De Andrè per iniziare il nuovo anno - La 5° edizione del Concerto di Capodanno di Proloco Bergamo è in programma il 1° gennaio alle ore 21 in centro. ecodibergamo.it

Bergamo e Brescia capitale italiana della Cultura 2023: il programma - Cambiare un territorio attraverso la cultura: è l'obiettivo di Bergamo e Brescia capitale della cultura italiana 2023. avvenire.it

Grande partecipazione per il Concerto di Natale promosso dalla Commissione Cultura e Solidarietà della Contrada della Tartuca - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.