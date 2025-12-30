La Cremonese insiste per Marianucci in prestito secco Di Marzio

La Cremonese sta valutando l'acquisto di Luca Marianucci dal Napoli per rinforzare la rosa in vista della sessione invernale di mercato. La società ha manifestato interesse per un trasferimento in prestito secco, cercando di rafforzare il reparto offensivo. La trattativa è in fase di definizione e ulteriori dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane.

La Cremonese si muove sul mercato in vista della sessione invernale: tra i rinforzi richiesti spicca Luca Marianucci del Napoli. Ne parla Di Marzio. La Cremonese spinge per Marianucci: i dettagli. Scrive Di Marzio: "12° posto in Serie A, con 21 punti raccolti in 17 partite. La neopromossa Cremonese di Davide Nicola viaggia su ottimi ritmi trascinata dai gol di Jamie Vardy e Federico Bonazzoli e si trova a +9 sulla zona retrocessione. Con la sessione invernale di calciomercato alle porte, il club si muove per rinforzare in particolare la difesa." "I grigiorossi, infatti, insistono per Luca Marianucci del Napoli in prestito secco.

