La Coppa del Mondo di sci a Livigno? Sì ma senza concorrenza a Bormio

La Coppa del Mondo di sci a Livigno ha riscosso apprezzamenti per l’organizzazione e l’atmosfera, aprendo la possibilità di future tappe di alto livello. Tuttavia, per questa stagione, l’attenzione rimane focalizzata sulla gara di Bormio, che mantiene il ruolo principale nel calendario internazionale. Livigno conferma la sua vocazione sciistica, continuando a investire in eventi di qualità e a promuovere il territorio come meta sportiva e turistica.

Livigno (Sondrio) – Livigno incassa i complimenti di tutti gli addetti ai lavori (e non solo) e pensa in futuro di organizzare altre gare di Coppa del Mondo di sci. In modo complementare a Bormio e non in sostituzione della tappa bormina di fine anno. L'idea, già presente nella sua mente da diversi anni, la conferma Luca Moretti, il presidente di Livigno Next (Apt), che, dopo aver tracciato un bilancio della gara di SuperG di sabato scorso che ha sancito lo sbarco del Piccolo Tibet in Coppa del Mondo, spiega qual è la posizione di Livigno in tal senso. Ma riavvolgiamo il nastro e ritorniamo a sabato.

