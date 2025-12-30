La conferma di Trump | Abbiamo colpito un porto in Venezuela Blitz nel Pacifico due morti

Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno colpito un porto in Venezuela, considerato strategico per le attività di traffico di droga. L’operazione, svolta nel Pacifico, ha causato due decessi. La notizia evidenzia l’impegno degli Stati Uniti nel contrasto al narcotraffico e nelle operazioni di sicurezza nella regione.

Donald Trump ha confermato lunedì che gli Stati Uniti hanno distrutto un molo in Venezuela utilizzato da imbarcazioni ritenute coinvolte nel traffico di droga. L’operazione potrebbe rappresentare il primo attacco a terra dall’inizio della campagna militare statunitense contro il narcotraffico in America Latina. Da mesi Washington esercita forti pressioni su Caracas, nel tentativo di forzare le dimissioni del presidente Nicolás Maduro, accusato dagli Usa di guidare una vasta rete di narcotrafficanti e di proteggere i cartelli della droga attivi nella regione. Negli ultimi mesi, le forze statunitensi hanno condotto numerosi attacchi contro imbarcazioni appartenenti a presunti trafficanti, operazioni che avrebbero causato la morte di oltre 100 persone tra Caraibi e Oceano Pacifico, secondo fonti militari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La conferma di Trump: “Abbiamo colpito un porto in Venezuela”. Blitz nel Pacifico, due morti Leggi anche: Trump: "Il Venezuela vuole parlare con noi, potrei farlo" | Nuovo attacco Usa contro una nave della droga nel Pacifico, 3 morti Leggi anche: Trump: "Il Venezuela vuole parlare e potrei farlo, parlo con tutti" | Nuovo attacco Usa contro una nave della droga nel Pacifico, 3 morti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La conferma di Trump: “Abbiamo colpito un porto in Venezuela”. Blitz nel Pacifico, due morti; Concluso l'incontro Trump-Netanyahu in Florida, decisivo per la tregua a Gaza: Molto produttivo - Trump attacca ancora capo della FED Powell: è un pazzo; Trump: “Colpita l’area dove caricano la droga”, tensioni con Caracas; Trump: distrutta grande struttura in Venezuela. Trump conferma il raid in Venezuela: "Colpita un'area dove caricano le navi di droga" - Gli Stati Uniti hanno colpito un molo in Venezuela, considerata dagli americani un area di carico per le imbarcazioni dei narcotrafficanti. tg.la7.it

Trump, 'abbiamo colpito l'area in Venezuela dove caricano le navi' - Lo ha confermato il presidente degli Sti Uniti Donald Trump rispondendo ad una domanda su un attacco americano in Venezue ... ansa.it

USA - Trump: "Abbiamo colpito l'area in Venezuela dove caricano le navi" - Lo ha confermato il presidente degli Sti Uniti Donald Trump rispondendo ad una domanda su un attacco americano in Venezue ... napolimagazine.com

Donald Trump conferma un attacco statunitense contro una struttura costiera legata al narcotraffico. Pochi dettagli sull’operazione, mentre cresce l’escalation militare Usa contro i cartelli della droga x.com

