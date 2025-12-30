Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno rinnovato le loro nozze in una chiesetta in Brasile, a distanza di trent’anni dalle prime nozze celebrate il 23 dicembre 1995 a Sant’Elpidio a Mare con rito civile. La cerimonia, semplice e intima, rappresenta un momento significativo nel loro percorso di vita. Di seguito, tutti i dettagli di questo nuovo passo nella loro storia.

N atasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sono sposati. Di nuovo. A trent’anni esatti dalle prime nozze, celebrate il 23 dicembre 1995 a Sant’Elpidio a Mare con rito civile. Questa volta, invece, la conduttrice e il marito hanno scelto il Brasile per il nuovo matrimonio. Per celebrare l’anniversario e ribadire il loro impegno reciproco, si sono uniti con rito religioso in una piccola cappella a Pitinga, nel nord del Paese sudamericano. E il 29 dicembre hanno pronunciato un nuovo “sì”. Kim Cattrall si è sposata a 69 anni (e in gran segreto): le nozze con Russell Thomas X Leggi anche › Natasha Stefanenko rivela: «Mio marito fece una scommessa: portarmi a letto in 48 ore» › Natasha Stefanenko e le incursioni della figlia nel suo guardaroba: «Ma guarda quel top come somiglia al mio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La conduttrice ha detto nuovamente "sì" in una chiesetta in Brasile: tutti i dettagli.

