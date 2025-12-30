La coalizione saudita bombarda navi provenienti dagli Emirati nello Yemen | cosa sappiamo

Nella notte, una coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha condotto un attacco aereo nel porto di Mukalla, Yemen, targeting una spedizione militare proveniente dagli Emirati Arabi Uniti. Questa azione si inserisce nel contesto del conflitto nella regione e solleva questioni sulla stabilità e sulla sicurezza delle rotte marittime nel Golfo di Aden.

Una coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha lanciato nella notte un attacco aereo di precisione contro una spedizione militare presso il porto yemenita di Mukalla, che si affaccia sul Golfo di Aden. Nel mirino è finita un'ingente quantità di armi e veicoli da combattimento che venivano.

Yemen, coalizione saudita bombarda navi provenienti dagli Emirati: scontro Riad-Abu Dhabi - Il governo riconosciuto da al Alimi dichiara lo stato di emergenza e annulla ... avvenire.it

Arabia Saudita, bombe su porto in Yemen: colpita nave con carico di armi - (LaPresse) L'Arabia Saudita ha bombardato martedì 30 dicembre la città portuale yemenita di Mukalla dopo l'arrivo di quello che è stato definito ... stream24.ilsole24ore.com

