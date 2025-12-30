La Cina stringe il cappio avvertimento per Taiwan
La Cina ha avviato recenti esercitazioni militari intorno a Taiwan, rafforzando la propria presenza nella regione. Queste attività rappresentano un segnale di pressione e di avvertimento nei confronti dell’isola, che si trova a breve distanza dal continente. La situazione, caratterizzata da tensioni crescenti, richiede attenzione e monitoraggio continuo per comprendere le implicazioni geopolitiche e di stabilità nella zona.
«Così bella, così vicina». Uno dei video di propaganda dell’Esercito popolare di liberazione descrive così Taiwan, dopo che sono state avviate nuove imponenti esercitazioni militari intorno all’isola. Le manovre sono . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
