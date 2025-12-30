La Cina stringe il cappio avvertimento per Taiwan

La Cina ha avviato recenti esercitazioni militari intorno a Taiwan, rafforzando la propria presenza nella regione. Queste attività rappresentano un segnale di pressione e di avvertimento nei confronti dell’isola, che si trova a breve distanza dal continente. La situazione, caratterizzata da tensioni crescenti, richiede attenzione e monitoraggio continuo per comprendere le implicazioni geopolitiche e di stabilità nella zona.

