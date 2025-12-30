La Cina mostra i muscoli a Taiwan Aerei in tilt | 100.000 persone a terra

Le recenti attività militari cinesi nello Stretto di Taiwan hanno aumentato le tensioni nella regione, con un rapido dispiegamento di aerei e manovre coordinate. Nel frattempo, a Panama si registrano tensioni diplomatiche dopo la rimozione di un monumento, suscitando critiche da Pechino. Questi eventi evidenziano un periodo di crescente complessità geopolitica, caratterizzato da movimenti strategici che influenzano gli equilibri internazionali.

Pechino critica Panama, rientrata nell'orbita Usa, per la rimozione di un monumento. La tensione nello Stretto di Taiwan è tornata a salire improvvisamente dopo una serie di manovre militari cinesi che hanno circondato l'isola in modo rapido e coordinato. Pechino ha avviato una vasta esercitazione senza preavviso, coinvolgendo Aviazione, Marina e Guardia costiera. Per Taipei si tratta di un'operazione di accerchiamento senza precedenti per estensione e tempistica.

Cina: Pechino mostra i muscoli e circonda l'isola di Taiwan - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch

Caccia, droni e bombardieri. La Cina fa sul serio e mostra i muscoli contro Taiwan - Il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione ha schierato caccia, bombardieri e droni, in coordinamento con l'artiglieria a lungo raggio, per condurre attacchi simulati contro ... msn.com

