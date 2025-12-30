Alla fine del 2025, la Cina prosegue le sue attività militari attorno a Taiwan, rafforzando la pressione sull’isola. Le manovre crescono di intensità, evidenziando una strategia volta a consolidare il proprio ruolo nella regione. La situazione rimane complessa, con implicazioni che coinvolgono equilibri geopolitici e stabilità internazionale.

La Cina termina il 2025 con ulteriori manovre attorno a Taiwan, mantenendo la pressione militare sull’isola che Pechino minaccia, presto o tardi, di soggiogare. Da ieri sono iniziate esercitazioni che il regime comunista ha battezzato “Missione Giustizia”, con largo impiego di navi, aerei, droni e missili, nonché fuoco con munizioni vere. È la prova generale di un assedio dell’isola, nell’ipotesi di un attacco volto a far arrendere Taipei prima che giungano in soccorso alleati come Stati Uniti e Giappone. Fin dal mattino il Ministero della Difesa di Taiwan ha rilevato «quattro navi della Guardia Costiera cinese». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Cina gioca a fare la guerra

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

