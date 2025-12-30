La Cina dietro alle mosse del Pakistan in Libia

L’accordo militare tra Pakistan e la Libia orientale rappresenta un esempio di come la Cina possa espandere la propria influenza attraverso accordi indiretti. Questa intesa consente a Pechino di rafforzare i propri interessi nel Nord Africa, aggirando limiti politici e normativi, e sottolinea la strategia di coinvolgimento della regione senza un diretto impegno diplomatico ufficiale.

L'accordo militare tra Pakistan e la Libia orientale apre uno spazio di influenza indiretta per Pechino nel Nord Africa, aggirando vincoli politici e giuridici. È questa la chiave di lettura proposta da un'analisi del South China Morning Post, ripresa dal quotidiano libico Al Wasat, secondo cui la vendita di 16 caccia multiruolo JF-17 all'Esercito nazionale libico (Lna) guidato da Khalifa Haftar rappresenta molto più di una semplice transazione commerciale. Valutata oltre 4 miliardi di dollari, l'intesa viene descritta come un possibile canale per estendere l'influenza geopolitica cinese attraverso partnership industriali nel settore della difesa, mantenendo però un profilo diplomatico basso.

