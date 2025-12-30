la cia ha condotto un attacco con droni in venezuela

Recentemente, gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco con droni su una struttura portuale nel Venezuela, segnando la prima operazione di questo tipo all’interno del territorio venezuelano dall’inizio della politica dell’amministrazione Trump contro il governo di Nicolás Maduro. La notizia evidenzia un aumento delle tensioni tra le due nazioni e il ricorso a interventi non convenzionali.

Gli Stati Uniti hanno condotto nelle scorse settimane un attacco con droni contro una struttura portuale sulla costa del Venezuela, colpendo per la prima volta un obiettivo all’interno del territorio venezuelano dall’avvio della campagna dell’amministrazione Trump contro il governo di Nicolás Maduro. La notizia è stata ricostruita dalla Cnn, che ha citato diverse fonti interne al governo statunitense. Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti hanno preso di mira un molo remoto, ritenuto da Washington un punto logistico utilizzato dal gruppo Tren de Aragua per immagazzinare droga e trasferirla su imbarcazioni dirette verso altre rotte internazionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

