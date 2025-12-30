La chiusura del Giubileo a Latina

La cerimonia di chiusura del Giubileo a livello diocesano si è svolta nella cattedrale San Marco di Latina, con la presenza del vescovo Mariano Crociata. Durante l'evento, ha presieduto la santa messa, concelebrata dal clero della diocesi, segnando la conclusione di un periodo di spiritualità e riflessione condivisa.

Cerimonia di chiusura del Giubileo a livello diocesano nella cattedrale San Marco di Latina dove il vescovo Mariano Crociata ha presieduto la santa messa concelebrata dal resto del clero diocesano.Una cerimonia molto sentita a cui hanno partecipato quasi mille fedeli provenienti dai vari centri.

