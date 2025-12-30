La casa dei genitori di Denny Hamlin va a fuoco | il papà del pilota muore la mamma è in gravi condizioni

Una tragedia ha colpito la famiglia di Denny Hamlin, pilota NASCAR, in North Carolina. Un incendio ha devastato la casa dei suoi genitori, causando la morte del padre e lasciando la madre in gravi condizioni. L’incidente ha suscitato grande dolore e preoccupazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute della madre.

Tragedia familiare per il pilota NASCAR Denny Hamlin: un incendio distrugge la casa dei genitori in North Carolina. Il padre muore in ospedale, la madre è in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

