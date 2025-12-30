La casa dei fantasmi | tutto quello che c’è da sapere sul film
“La casa dei fantasmi” è un film del 2023 diretto da Justin Simien, trasmesso questa sera su Rai 2. In onda martedì 30 dicembre alle 21:30, il film propone una storia che combina elementi sovrannaturali e humor. Scopri qui la trama, il cast e le informazioni per seguire la visione, offrendo un quadro completo di questa produzione.
La casa dei fantasmi: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda La casa dei fantasmi (Haunted Mansion), film del 2023 diretto da Justin Simien. Il film, prodotto da Walt Disney Pictures e Rideback, è il secondo adattamento cinematografico dell’attrazione dei parchi a tema di Walt Disney The Haunted Mansion, dopo l’omonimo film del 2003 con Eddie Murphy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. A New Orleans, Ben Matthias, un astrofisico che sviluppa una macchina fotografica per rilevare la materia oscura, incontra e sposa Alyssa, una guida turistica di fantasmi, e rimane estasiato dalla sua fede nel soprannaturale. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Cry Macho – Ritorno a casa: tutto quello che c’è da sapere sul film
Leggi anche: La banda dei Babbi Natale: tutto quello che c’è da sapere sul film
"La Casa dei Fantasmi": ecco come finisce, trama e location del film con Owen Wilson e Danny De Vito - " La Casa dei Fantasmi ", il film Disney del 2023 diretto da Justin Simien, ha preso l’iconica attrazione dei parchi a tema e l’ha ... tag24.it
30 video inquietanti che nessuno è riuscito a spiegare
I fantasmi sono tra noi! LA CASA DEI FANTASMI, una commedia ispirata alla casa stregata di Disney World, una delle maggiori attrazioni del celebre parco di divertimenti questa sera alle 21.30 su Rai 2. #lacasadeifantasmi #disney #rai2 #RadiocorriereTv - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.