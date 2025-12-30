La casa dei fantasmi | Jared Leto ha applicato il Metodo al Fantasma della Cappelliera

Stasera su Rai 2 alle 21:20, torna il remake del classico Disney

Diamo uno sguardo alla 'terrificante' recitazione di Jared Leto con l'arrivo su Rai 2 del remake del classico Disney, appuntamento in prima serata alle 21:20. Jared Leto non fa le cose a metà. Maniaco del Metodo, l'attore e cantante americano ha applicato il suo solito rigore anche a un ruolo fantastico e naif come quello del Fantasma della Cappelliera, uno degli spettri più terrificanti de La casa dei fantasmi. Diretto da Justin Simien, il film proposto oggi 30 dicembre in prima serata su Rai 2 rielabora il classico Disney con Eddie Murphy del 2003 grazie a un grande cast composto da Jamie Lee Curtis, Danny DeVito, Rosario Dawson, Owen Wilson e Lakeith Stanfield.

