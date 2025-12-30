La carica dei tifosi per la volata della Vuelle | Società battiamo il ferro finché è caldo

Con l’avvicinarsi della fase decisiva del campionato, i tifosi della Vuelle mostrano una rinnovata determinazione. Dopo un avvio difficile, l’entusiasmo si riaccende, alimentato dalla speranza di un’inversione di rotta. La voce della tifoseria si fa sentire forte e chiara: è il momento di sostenere la squadra con convinzione, mantenendo viva la fiducia e l’unità, per affrontare al meglio le prossime sfide.

Virata la boa, è tempo di un primo bilancio e pescando tra gli umori dei tifosi si sente che la passione si è riaccesa, spegnendo le negatività di inizio stagione: "Mi proietto indietro ad agosto, quando si pensava di veleggiare nelle zone medio-basse della classifica e quindi è tanta roba – dice Stefano Panzieri –. Il gruppo italiano è bellissimo: i veterani sono super e i giovani mi piacciono tanto. Ci manca, però, uno che dia una mano sotto a Miniotas perché certi treni non ripassano e magari alcuni dei ragazzi che sono già sotto gli occhi di tutti potrebbero andar via. Guardiamo la Fortitudo da quanto è in A2, è un bel campionato ma se si gioca per qualcosa, non per star lì e basta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

