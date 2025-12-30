La Camera approva la Manovra è legge

La Camera dei Deputati ha approvato la Legge di Bilancio con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti. La manovra, ora legge, rappresenta un passaggio importante nel processo di definizione delle politiche economiche e finanziarie del paese. La discussione e l’approvazione segnano un momento chiave per le future decisioni di governo e per le risorse destinate alle diverse aree di intervento pubblico.

13.02 Con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti, l'Aula della Camera ha approvato la Legge di Bilancio. La Manovra, dopo aver ricevuto l'ok anche del Senato, è ora legge. Tra le misure della Manovra, del valore di 22 miliardi, figura il taglio dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi fino a 50mila euro.

