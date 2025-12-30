L' AC Trento diventa una SpA

L'A.C. Trento 1921 ha completato la trasformazione in Società per Azioni, adottando la nuova denominazione A. Questa modifica statutaria rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e sviluppo del club, mantenendo comunque l’identità e la storia che lo contraddistinguono. La trasformazione in S.p.A. mira a rafforzare la struttura societaria e a favorire nuove opportunità di investimento e collaborazione.

A.C. Trento 1921 annuncia di aver completato il processo di trasformazione in Società per Azioni, assumendo la denominazione di A.C. Trento 1921 S.p.A.Si tratta di un passaggio formale volto a consolidare ulteriormente la struttura societaria del Club, rafforzando gli strumenti organizzativi e.

