L' AC Trento diventa una SpA

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'A.C. Trento 1921 ha completato la trasformazione in Società per Azioni, adottando la nuova denominazione A. Questa modifica statutaria rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e sviluppo del club, mantenendo comunque l’identità e la storia che lo contraddistinguono. La trasformazione in S.p.A. mira a rafforzare la struttura societaria e a favorire nuove opportunità di investimento e collaborazione.

A.C. Trento 1921 annuncia di aver completato il processo di trasformazione in Società per Azioni, assumendo la denominazione di A.C. Trento 1921 S.p.A.Si tratta di un passaggio formale volto a consolidare ulteriormente la struttura societaria del Club, rafforzando gli strumenti organizzativi e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

l ac trento diventa una spa

© Trentotoday.it - L'A.C. Trento diventa una S.p.A.

Leggi anche: Festival dello Sport, la Grande Inaugurazione. Cairo: "Trento diventa un Villaggio Olimpico, è bellissimo"

Leggi anche: “Diventa una risorsa, diventa volontario”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'A.C. Trento diventa una S.p.A. - Trento 1921 annuncia di aver completato il processo di trasformazione in Società per Azioni, assumendo la denominazione di A. trentotoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.