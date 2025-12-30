La buona notizia Azienda in appalto per Lamborghini stabilizza 41 addetti

Un importante risultato si registra nel settore automotive: un’azienda incaricata da Lamborghini ha stabilizzato 41 addetti, offrendo loro maggiore sicurezza e continuità lavorativa. Questa notizia rappresenta un segnale positivo per il settore e per le persone coinvolte, confermando l’impegno verso una crescita sostenibile e stabile nel prossimo futuro. Con questa stabilizzazione, si conclude il 2024 con un passo significativo verso un futuro più solido per i lavoratori e l’azienda.

"Una bellissima notizia". I lavoratori non hanno dubbi, il 2025 si chiude con un grande passo avanti. La Schnellecke Italia Srl, appalto logistico di Automobili Lamborghini da 302 addetti, ha infatti approvato l'ipotesi di accordo stipulato da Rsu e Fiom-Cgil Bologna per la stabilizzazione di 41 lavoratori somministrati su un totale di 82 lavoratori impiegati con contratto precario. La Schnellecke, inoltre, ha richiesto alcuni turni di lavoro straordinario per i primi mesi del 2026 e il sindacato ha contrattato le stabilizzazioni come compensazione "per l'impegno richiesto ai dipendenti". Secondo la dipendente Daniela Antonucci è appunto "una notizia stupenda".

