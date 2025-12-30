La Brianza piange Alex Villa | Se non posso correre imparerò a volare

La Brianza si stringe nel dolore per la perdita di Alex Villa, 44 anni, fondatore e presidente dell’associazione Piccoli diavoli 3 ruote. Figura stimata e impegnata nel sociale, Villa ha dedicato il suo tempo a sostenere i più giovani. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione sulla solidarietà e l’impegno civico nella comunità locale.

Un anno fa la lettera, il disegno e la prefazione a “75 kg di felicità”: oggi il mondo animalista piange un’icona di impegno, sensibilità e amore per i più fragili - facebook.com facebook

