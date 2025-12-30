La Brianza piange Alex Villa | Se non posso correre imparerò a volare
La Brianza si stringe nel dolore per la perdita di Alex Villa, 44 anni, fondatore e presidente dell’associazione Piccoli diavoli 3 ruote. Figura stimata e impegnata nel sociale, Villa ha dedicato il suo tempo a sostenere i più giovani. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione sulla solidarietà e l’impegno civico nella comunità locale.
La Brianza piange Alex Villa, 44 anni, fondatore e presidente dell’associazione Piccoli diavoli 3 ruote. Alex si è spento nella giornata di lunedì 29 dicembre lasciando nel dolore non solo i familiari, ma anche i soci di quel sodalizio che nel 2006 aveva fondato insieme al fratello Federico.La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
