La battaglia dei sessi e lo sport come esplorazione di infinite possibilità

No, non c’era nessun bisogno di rigiocare la cosiddetta “battaglia dei sessi” resa immortale nel 1973 da Billie Jean King e Bobby Riggs, reiterata domenica pomeriggio da Aryna Sabalenka e dal protervo Nick Kyrgios, con regole modificate e campo asimmetrico per sopperire all’ineluttabile disparità fisica. Questo, almeno, se si considera lo sport sotto la lente dell’etica, della sociologia e di tutte quelle noiose discipline che lo svuotano di senso analizzandolo come un vetrino al microscopio. Prima ancora di saperne il risultato, era ovvio che il confronto sarebbe stato inutile se non dannoso: vincendo Kirgios, numero 671 nel ranking ATP, come poi effettivamente è accaduto, il tennis femminile ne sarebbe uscito umiliato senza alcuna soddisfazione per l’altro sesso; vincendo la Sabalenka, al contrario, si sarebbe tutt’al più tratta la conseguenza che la numero 1 della classifica WTA fosse degna di occupare una delle prime 670 posizioni nella graduatoria maschile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

