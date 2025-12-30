È stata presentata questa mattina la mostra didattica

Questa mattina, martedì, è stata presentata la mostra didattica "La bandiera più bella che ci sia" Storia del tricolore italiano, a cura dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. “Ringraziamo l'associazione per questa ennesima mostra, perché tenere aperto questo luogo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - "La bandiere più bella che ci sia": presentata la mostra che ripercorre la storia del nostro Tricolore

Leggi anche: Santa Lucia, perché si dice che è "il giorno più corto che ci sia" e quale è la sua storia

Leggi anche: Sicilia Express è la storia di Natale che mostra ciò che ci divide e ciò che ci tiene uniti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il calcio regala anche belle storie ma le bandiere non si sventolano soltanto quando i club sono in difficoltà. È di questi giorni la notizia che l’Ajax e Jordi Cruijff abbiano raggiunto un accordo verbale per la nomina di Jordi di direttore tecnico del club. Jordi, figli - facebook.com facebook