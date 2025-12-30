L’8 gennaio al Teatro Farnese tre spettacoli dei campioni italiani di pattinaggio inline
Il 8 gennaio al Teatro Farnese si terranno tre spettacoli della Nazionale di Skate Italia, diretti artisticamente da Marta Bravin e Paola Fraschini. L’evento si svolgerà in occasione dell’arrivo della fiamma olimpica, offrendo un’occasione per assistere alle performance dei campioni italiani di pattinaggio inline in un contesto culturale e sportivo di rilievo.
Giovedì 8 gennaio il Teatro Farnese, in concomitanza con l’arrivo della fiamma olimpica, ospiterà tre spettacoli dei campioni della Nazionale di Skate Italia, con la direzione artistica di Marta Bravin e Paola Fraschini. Le esibizioni si terranno alle ore 16.30, 17.30 e 18.30, prima del passaggio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Teatro ragazzi, al Marrucino tre spettacoli dedicati al pubblico più giovane
Leggi anche: Pattinaggio artistico a rotelle: pioggia di medaglie per l’Italia inline ai Mondiali. Oro per Martinello, podio per Barattoni e Ciacia!
L’8 gennaio al Teatro Farnese tre spettacoli dei campioni italiani di pattinaggio inline - Giovedì 8 gennaio il Teatro Farnese, in concomitanza con l’arrivo della fiamma olimpica, ospiterà tre spettacoli dei campioni della Nazionale di Skate Italia, con la direzione artistica di Marta ... parmatoday.it
L'APPUNTAMENTO il 3 gennaio al teatro comunale. La serata sarà allietata dal gruppo “I 7 in condotta”, che accompagnerà il pubblico con la sua musica per aprire così il primo sabato dell’anno - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.