L’8 gennaio al Teatro Farnese tre spettacoli dei campioni italiani di pattinaggio inline

Giovedì 8 gennaio il Teatro Farnese, in concomitanza con l’arrivo della fiamma olimpica, ospiterà tre spettacoli dei campioni della Nazionale di Skate Italia, con la direzione artistica di Marta Bravin e Paola Fraschini. Le esibizioni si terranno alle ore 16.30, 17.30 e 18.30, prima del passaggio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

