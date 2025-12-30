Kupiansk il video dello studio con green screen non dimostra alcuna messinscena di Zelensky

Un video che mostra un grande set con green screen e il cartello di Kupiansk, ripreso il 12 dicembre da Zelensky, sta circolando online. Tuttavia, non ci sono prove che evidenzino una messinscena o manipolazioni. L’immagine rappresenta semplicemente uno studio di registrazione utilizzato per produzioni visive, senza implicazioni di inganno o falsificazione.

Circola un video dove viene ripreso un enorme set cinematografico, un green screen e il celebre cartello all’ingresso di Kupiansk ripreso il 12 dicembre in un video di Zelensky. Lo scenario mostrato viene usato per sostenere che il leader ucraino non si sia mai recato davvero sul posto, ma che abbia registrato il suo intervento all’interno di uno studio. In realtà, è il video di quest’ultimo ad essere completamente falso. Per chi ha fretta. Il video è stato generato con l’Intelligenza artificiale.. Nel filmato compare il logo di SORA.. Analisi. Secondo il video, la visita di Zelensky a Kupiansk sarebbe stata una messinscena, realizzata in un enorme studio di registrazione con schermi verdi e attrezzature professionali per fini propagandistici. 🔗 Leggi su Open.online

