Koné Inter si inserisce una big di Premier League? Le ultime

Koné Inter: recenti sviluppi di mercato vedono una grande squadra della Premier League interessata al giocatore, attualmente alla Roma. Le trattative sono in corso e le voci si intensificano, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Questa situazione potrebbe influenzare il futuro del calciatore e le strategie di mercato delle squadre coinvolte. Ecco le ultime notizie dall’Inghilterra su questa possibile operazione.

Inter News 24 Koné Inter, una big di Premier League fa sul serio per strapparlo alla Roma? Vediamo le ultime notizie di mercato dall’Inghilterra. Il nome di Manu Koné torna a infiammare le cronache del mercato internazionale. Il dinamico centrocampista francese, ex pilastro del Borussia Mönchengladbach noto per la sua debordante forza fisica e la capacità di rompere le linee avversarie, è da tempo un pallino della dirigenza dei nerazzurri. Già nella scorsa sessione estiva, la Beneamata aveva tentato un affondo concreto, scontrandosi però con il muro eretto dalla Roma. Il muro di Gasperini e la rinascita giallorossa. 🔗 Leggi su Internews24.com

