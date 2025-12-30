Koné domina e segna | la Roma se lo gode l’Europa lo osserva

Manu Koné si distingue nel centrocampo della Roma durante la vittoria contro il Genoa, dimostrando continuità e personalità. La sua presenza ha contribuito a dare solidità alla squadra, offrendo una prestazione convincente che si riflette anche nei risultati. La sua capacità di dominare e segnare evidenzia il suo ruolo importante nel rendimento della formazione giallorossa, attirando l’attenzione anche dall’Europa.

In mezzo al campo ha fatto la differenza, con continuità e personalità. Nella vittoria netta della Roma contro il Genoa, Manu Koné è stato uno dei volti più convincenti, dando sostanza a una prestazione che va oltre il semplice tabellino. Il centrocampista francese ha trovato la sua prima rete stagionale, premiando un inserimento puntuale, e si è visto anche cancellare una seconda gioia per un fallo sul portiere ospite Simone Sommariva. Dettagli, in una serata che ha certificato la sua centralità nello scacchiere giallorosso. Un rendimento che apre interrogativi. La partita dell’Olimpico ha riacceso inevitabilmente il dibattito attorno al futuro dell’ex Borussia Mönchengladbach. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

