Kiev e l' attacco alla residenza di Putin | ' Nessuna prova' Bbc | ' Morti in 10 mesi fino a 350 mila soldati russi +40% rispetto al 2024'
Le notizie di oggi aggiornano sulla situazione in Ucraina, con fonti ufficiali che segnalano un presunto attacco alla residenza di Putin a Kiev, senza prove confermate. La BBC riporta inoltre stime di circa 350 mila soldati russi morti nei ultimi dieci mesi, con un incremento del 40% rispetto all'inizio del 2024. La situazione rimane complessa e in evoluzione, mentre le attività militari continuano a coinvolgere diverse aree del conflitto.
Le notizie di martedì 30 dicembre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Mosca: «Attacco contro la villa di Putin». Kiev: «Menzogne». Mosca: «Il sistema missilistico russo Oreshnik è operativo in Bielorussia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Kiev: «Da Mosca nessuna prova dell'attacco alla residenza di Putin». La Bbc: fino a 350 mila militari russi morti in 10 mesi
Leggi anche: “Negli ultimi 10 mesi morti fino a 350mila soldati russi: pubblicati +40% dei necrologi rispetto al 2024”
Ucraina, Mosca: «Raid di droni contro residenza di Putin». Kiev: «Bugie»; Droni contro Putin: sospetti su Kiev, ma i dati sballati di Lavrov portano al falso attacco; Mosca accusa: «Stormi di droni contro la residenza di Putin». Ma Kiev nega; Kiev tenta l'attacco alla residenza di Putin. Lavrov: Risponderemo. Ma Zelensky smentisce.
Mosca denuncia: "Droni ucraini sulla residenza di Putin", Kiev respinge le accuse - Mosca denuncia un attacco di droni contro la residenza di Putin a Novgorod, mentre Kiev smentisce e accusa la Russia di strumentalizzare la vicenda per giustificare nuovi raid sul territorio ucraino. notizie.it
Ucraina, le notizie di oggi: i dubbi sui droni contro la residenza di Putin, la riunione dei leader Ue, i “350mila morti russi” in 10 mesi - Esplosioni a Zaporizhzhia e Odessa Roma, 30 dicembre 2025 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a definire 'bugie' le ... quotidiano.net
Guerra Ucraina, attacco su residenza Putin, rivedere negoziati. Kiev: Menzogna. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, attacco su residenza Putin, rivedere negoziati. tg24.sky.it
Mentre Mosca annuncia una rappresaglia diplomatica e militare accusando Kiev, senza fornire prove, di un attacco con droni sulla residenza di Putin, la guerra prosegue: notte di esplosioni a Zaporizhzhia e Odessa. Nel video una donna salvata dalle mace x.com
Tg2. . #Ucraina. Dopo i progressi fatti da #Trump e #Zelensky nel loro incontro a #MarALago, la pace sembra di nuovo allontanarsi. #Mosca accusa #Kiev di aver colpito una residenza di #Putin e minaccia rappresaglie. #Kiev risponde: "Menzogne dirette contr - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.