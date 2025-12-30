Kiev | Da Mosca nessuna prova dell' attacco alla residenza di Putin La Bbc | fino a 350 mila militari russi morti in 10 mesi
Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina segnano un giorno di aggiornamenti significativi. Mosca afferma di non aver provato un attacco alla residenza di Putin, mentre la Bbc riporta stime di circa 350.000 militari russi morti in 10 mesi di conflitto. Questi sviluppi contribuiscono a delineare il quadro attuale della situazione, che resta complessa e in evoluzione.
Le notizie di martedì 30 dicembre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Mosca: «Attacco contro la villa di Putin». Kiev: «Menzogne». Mosca: «Il sistema missilistico russo Oreshnik è operativo in Bielorussia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Mosca: "Dopo l'attacco alla residenza di Putin posizione più dura nei negoziati". Isw: "Nessuna prova del raid"
Leggi anche: Zelensky: “L’attacco alla residenza di Putin è una bugia dei russi”. Colpite Zaporizhzhia e Odessa
Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Droni Kiev su una residenza di Putin'; Ue, 'in contatto con Kiev, da Mosca nessun segnale di pace'.
Raid su Zaporizhzhia, blackout a Kiev. Isw: "Nessuna prova su presunto attacco a residenza Putin" - tank indipendente basato negli Usa Institute for the Study of War (Isw), "le circostanze del presunto attacco (del ... msn.com
Diretta | Mosca: "Dopo l'attacco alla residenza di Putin posizione più dura nei negoziati" - I leader europei si riuniranno oggi alle ore 11 italiane per discutere della guerra in Ucraina, ha annunciato un portavoce del governo polacco. ilgiornale.it
Riunione dei leader europei sull'Ucraina. Mosca: 'Irrigidimento dei negoziati dopo l'attacco di Kiev' - Esplosioni nelle città ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, danneggiato un impianto industriale (ANSA) ... ansa.it
Mentre Mosca annuncia una rappresaglia diplomatica e militare accusando Kiev, senza fornire prove, di un attacco con droni sulla residenza di Putin, la guerra prosegue: notte di esplosioni a Zaporizhzhia e Odessa. Nel video una donna salvata dalle mace x.com
Tg2. . #Ucraina. Dopo i progressi fatti da #Trump e #Zelensky nel loro incontro a #MarALago, la pace sembra di nuovo allontanarsi. #Mosca accusa #Kiev di aver colpito una residenza di #Putin e minaccia rappresaglie. #Kiev risponde: "Menzogne dirette contr - facebook.com facebook
