Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina segnano un giorno di aggiornamenti significativi. Mosca afferma di non aver provato un attacco alla residenza di Putin, mentre la Bbc riporta stime di circa 350.000 militari russi morti in 10 mesi di conflitto. Questi sviluppi contribuiscono a delineare il quadro attuale della situazione, che resta complessa e in evoluzione.

Le notizie di martedì 30 dicembre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Mosca: «Attacco contro la villa di Putin». Kiev: «Menzogne». Mosca: «Il sistema missilistico russo Oreshnik è operativo in Bielorussia». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Kiev: «Da Mosca nessuna prova dell'attacco alla residenza di Putin». La Bbc: fino a 350 mila militari russi morti in 10 mesi

Leggi anche: Mosca: "Dopo l'attacco alla residenza di Putin posizione più dura nei negoziati". Isw: "Nessuna prova del raid"

Leggi anche: Zelensky: “L’attacco alla residenza di Putin è una bugia dei russi”. Colpite Zaporizhzhia e Odessa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Droni Kiev su una residenza di Putin'; Ue, 'in contatto con Kiev, da Mosca nessun segnale di pace'.

Raid su Zaporizhzhia, blackout a Kiev. Isw: "Nessuna prova su presunto attacco a residenza Putin" - tank indipendente basato negli Usa Institute for the Study of War (Isw), "le circostanze del presunto attacco (del ... msn.com