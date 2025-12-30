Kate Winslet | Da adolescente ero curiosa alcune delle mie prime esperienze intime furono con ragazze

Kate Winslet ha condiviso, in un podcast, alcuni ricordi della sua giovinezza, parlando della sua esperienza con l’intimità. L’attrice ha ricordato di aver avuto, da adolescente, primi esperimenti con ragazze e ragazzi, senza tuttavia sentirsi particolarmente evoluta in quel periodo. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulla crescita e sulle esperienze personali durante gli anni formativi.

La cinquantenne attrice, ricordando in un podcast il suo primo film Creature dal cielo, ha rivelato che da giovane ha «baciato qualche ragazza e qualche ragazzo, ma non ero particolarmente evoluta in nessuna delle due direzioni».

